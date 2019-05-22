شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد تصريحات "ماي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية بعد تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" بان البرلمان لديه فرصة أخيرة لتمرير اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وحثت "ماي" البرلمان والأحزاب المعارضة بدعم الاتفاق الذي وصفته بالجديد والمختلف عما تم رفضه ثلاث مرات في وقت سابق هذا العام.

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وسوف يصوت البرلمان البريطاني على ما إذا كان بالإمكان عقد استفتاء جديد على الاتفاق الذي ستطرحه "ماي" والذي يتضمن حقوق حماية العمال والبيئة والحدود مع أيرلندا الشمالية والبقاء داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.



وكان نائب محافظ بنك إنجلترا "بن برودبنت" قد صرح أمس بعد مبالغة الشركات في المملكة المتحدة بشأن تداعيات "بريكست" يضر بالاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2707، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2806 وأقل سعر عند 1.2685.