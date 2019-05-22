شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض متأثراً بصعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بفعل ضغوط الدولار الذي ارتفع أمام أغلب العملات الرئيسية مما دفع المستثمرين بعيدا عن المعدن النفيس كملاذ آمن.



وهدات مخاوف الأسواق بشأن الحرب التجارية وإجراءات "جوجل" بعد إعلان وزارة التجارة الأمريكية منح إعفاء مؤقت لـ"هواوي" والسماح لها بالتعامل مع شركات تكنولوجية في البلاد.



وكانت "جوجل" قد قررت وقف بعض الأنشطة مع "هواوي" من بين ذلك وقف إتاحة نظام التشغيل "أندرويد" على الجوالات والحواسب اللوحية التي تصنعها الشركة الصينية.

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صرح مؤسس "هواوي" اليوم بأن الساسة في الولايات المتحدة يسيئون التقدير ولا يقدرون مدى قوة الشركة بالشكل الكافي.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.3% إلى 1273.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1277.7 دولار وأقل سعر عند 1269 دولارا.