شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار على نحو طفيف مع انفراجة في أزمة "هواوي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم بعد ورود إشارات من الولايات المتحدة على انفراجة ولو مؤقتة لأزمة شركة "هواوي" الصينية.



وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية انها قررت منح إعفاء بشكل مؤقت لـ"هواوي" من أجل التعامل مع شركات تكنولوجية في الولايات المتحدة.

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يأتي قرار واشنطن بعد إعلان "جوجل" أمس أنها قررت وقف بعض المعاملات مع "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي امتثالا لإعلان إدارة "ترامب" في هذا الصدد.



وسوف يصدر غدا محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والذي ربما يرسل من خلاله إشارات للأسواق تتعلق بمسار معدل الفائدة وإمكانية التمسك بنهج الصبر في الإبقاء عليها دون تغيير من عدمه.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.