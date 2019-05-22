- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض ماحياً مكاسبه السابقة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية حيث تعرض الخام لضغوط من ارتفاع الدولار، وذلك على الرغم من استمرار القلق والتوترات في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هاجم النظام الإيراني مشيراً إلى أن طهران سوف ترتكب خطأ فادحا لو أقدمت على تهديد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
وهدد "ترامب" بمحو إيران من الخريطة مضيفاً أنه لو ان طهران أرادت الحرب، فإن ذلك سيعني نهايتها من العالم.
وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غداً.
وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 62.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 62.7 دولار.
وتراجع "برنت" بنسبة 0.2% إلى 71.8 دولار للبرميل، وسجل الخام العالمي أعلى سعر عند 72.5 دولار وأقل سعر عند 71.6 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط ينخفض ماحياً مكاسبه السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.