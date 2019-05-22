شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بعد تصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم بعد تصريحات رئيس البنك المركزي "فيليب لو" بشأن معدل الفائدة.



وصرح "لو" بان البنك المركزي في طريقه لخفض معدل الفائدة خلال اجتماع يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف بأنه حال عدم خفض الفائدة، لن تكون توقعات البنك المركزي دقيقة فبيما يتعلق بخفض معدل البطالة بالإضافة إلى عدم بلوغ مستهدف التضخم.

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وأكد "لو" على أن الاقتصاد الأسترالي يمكن أن يبلي بلاءً حسناً وخفض معدل البطالة إلى قرب 5% مشددا على عدم وجود الكثير من الخيارات أمام البنك المركزي سوى خفض الفائدة.



وسوف يدعم خفض الفائدة نمو وتيرة التوظيف وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى ان التضخم سيتحرك نحو معدله المستهدف من جانب البنك المركزي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6879، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6929 وأقل سعر عند 0.6825.