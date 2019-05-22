شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد منح إعفاء مؤقت لـ"هواوي" الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد تراجع حدة القلق بشأن الحرب التجارية في أعقاب قرار إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بشان "هواوي".



وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت حظراً على تعامل شركات واستخدام تكنولوجيا "هواوي" الصينية بسبب ما رأته من مخاطر على الامن القومي.



وامتثلت "جوجل" بالفعل لقرار "ترامب" وأعلنت أمس وقف بعض التعاملات مع "هواوي" ووقف تزويد جوالاتها بنظام التشغيل "أندرويد".

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ومع ذلك، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم منح إعفاء مؤقت لـ"هواوي" وإتاحة التعامل مجددا مع شركات أمريكية.



وأطلق صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العديد من التحذيرات بشأن الحرب التجارية وتأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 165 نقطة) إلى 25847 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 82 نقطة) إلى 7785 نقطة، بينما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 2864 نقطة.