شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض مع تركيز الأسواق على الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مع استمرار تركيز الأسواق على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وذلك بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



واحتدم الصراع التجاري بين أمريكا والصين بعد إعلان "جوجل" أمس وقف بعض التعاملات مع "هواوي" بسبب مخاطرها على الأمن القومي بناء على تعليمات إدارة الرئيس "دونالد ترامب".



وتستهدف "جوجل" الضغط والتضييق على "هواوي" حيث قرر محرك البحث الإلكتروني وقف تزويد الجوالات والحواسب اللوحية التي تصنعها الشركة الصينية بنظام التشغيل "أندرويد".

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وأشارت مصادر لوكالات أنباء إلى أن العديد من الشركات الأمريكية في قطاع التكنولوجيا تستهدف أيضا مقاطعة "هواوي".



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1324.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1332.9 دولار وأقل سعر عند 1316.7 دولار.