شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول للارتفاع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للارتفاع بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء بعد هبوطها فى وقت سابق من التعاملات ،ليواصل الخام الأمريكية صعوده لليوم الثاني على التوالي ، يدعم هذا انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ،واحتمالات تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 12:06بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 63.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.16$،وسجل أعلى مستوي 63.62$ ،وأدنى مستوي 63.05$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 72.28$ للبرميل من مستوي الافتتاح 72.12$ ،وسجل أعلى مستوي 72.51$ ،وأدنى مستوي 71.74$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.75% ، فى المقابل انخفضت عقود برنت بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 73.38$ للبرميل.

انحسرت مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بعدما قررت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء تخفيف القيود التجارية على شركة هواوي تكنولوجيز ، بهدف الحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزة الشركة الصينية المنتشرة فى أنحاء العالم.

وتراجعت أسعار النفط مبكرا يوم الثلاثاء بسبب أن يؤدي تفاقم الحرب التجارية إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ، وبالتالي ضعف آفاق الطلب على الوقود.

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هدد الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" إيران يوم الاثنين بمواجهة قوة هائلة إذا هاجمت المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط ،يأتي هذا بعد هجوم صاروخي على العاصمة العراقية بغداد ،تشتبه واشنطن فى تنفيذه من قبل ميليشيات على صلة بإيران.

وقالت إيران يوم الثلاثاء إنها ستقاوم ضغوط الولايات المتحدة ،ورفضت إجراء مزيد من المحادثات فى ظل الظروف الحالية.

وقال بنك ANZ أن التوترات المتزايدة فى الشرط الأوسط تعني ارتفاع علاوة المخاطرة فى سعر النفط الخام.

من ناحية أخرى ، من المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" اجتماعا رسميا فى 25-26 حزيران/يونيو المقبل لمناقشة سياسة الإنتاج ، لكن تشير بعض الأنباء حاليا إلى دراسة المنظمة تأجيل الاجتماع إلى 3-4 تموز/يوليو.

وقال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" يوم الأحد إنه يوجد توافق داخل تحالف أوبك بلس على استمرار اتفاق خفض المعروض العالمي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .