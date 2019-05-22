شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى 4 أسابيع بدعم ارتفاع عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، يدعم هذا ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بالإضافة إلى عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 97.96نقطة الأعلى منذ 26 نيسان/أبريل الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.77 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.77 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

مدد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انتعاشه يوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى فى حوالي أسبوعين عند 2.428% ، مواصلا التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 2.354% المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي.

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يدعم هذا الارتفاع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، خاصة بعدما خففت الحكومة الأمريكية القيود التجارية على شركة هواوي الصينية.

و قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الاثنين إنه من السابق لأوانه إصدار حكم بشأن تأثير قضايا التجارة والتعريفات الجمركية على السياسة النقدية.

وحقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.8% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

حيث يواجه اليورو ضعفا فى الأساسيات الاقتصادية فى أوروبا والمخاوف السياسية فى إيطاليا ،والجنيه الإسترليني تحت وطأة احتمالات انفصال بريطانيا الفوضوي عن الاتحاد الأوروبي ، وعملات كندا واستراليا ونيوزلندا تحت ضغط احتمالات قيام البنوك المركزية هناك بخفض معدلات الفائدة.