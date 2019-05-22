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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة قرب أدنى مستوى فى 5 أشهر تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، تحت ضغط قوة أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:38 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.39$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.42$،وسجلت الأعلى عند 14.47$ ،والأدنى عند 14.38$.
حقق المعدن الأبيض بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 14.37$ للأوقية المسجل فى وقت سابق من التعاملات.
انخفضت أسعار الفضة بنسبة 2.8% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل صعود العملة الأمريكية ، بالتزامن مع مخاوف حيال مستويات الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".
ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.96 نقطة ، عاكسا صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل من سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يدعم هذا الصعود ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعدما خففت الحكومة الأمريكية القيود التجارية على شركة هواوي الصينية.
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