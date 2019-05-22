شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنتعش بعدما خففت الولايات المتحدة القيود على شركة "هواوي" الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقها لتحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع تحسن معنويات المستثمرين بعدما خففت الولايات المتحدة مؤقتا القيود التجارية على شركة "هواوي" الصينية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.7% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف تدهور التجارة العالمية ، بعد حملة قيود أمريكية على شركة "هواوي" تكنولوجيز الصينية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة ، مع انتعاش معظم أسهم القطاع بعد قرار الحكومة الأمريكية تخفيف القيود على شركة هواوي.

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خففت الحكومة الأمريكية بشكل مؤقت بعض القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة هواوي الصينية فى خطوة تساعد فى الحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزة الشركة فى أنحاء العالم.

سمحت وزارة التجارة الأمريكية لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مواد أمريكية الصنع لاستمرار عمل الشبكات القائمة وتحديث البرامج الموجودة على أجهزة الشركة الصينية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.75% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.7%.