شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لتستأنف خسائرها بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,275.25$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,277.59$،وسجلت أعلى مستوي 1,277.96$ ، وأدنى مستوي 1,274.23$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,273.65$ للأونصة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ، ليستأنف صعوده الذي توقف مؤقتا بالأمس ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.96 نقطة ، عاكسا صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الاثنين إنه من السابق لأوانه إصدار حكم بشأن تأثير قضايا التجارة والتعريفات الجمركية على السياسة النقدية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 736.17 طن متري.