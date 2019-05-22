السياحة: قيم وأخلاقيات معاملة السائح ستكون ضمن المناهج الدراسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة السياحة عددا من الأفكار القابلة للتنفيذ فى المدارس المصرية، بهدف تغيير مفهوم الأجيال القادمة عن السياحة، وزرع قيم وأخلاقيات معاملة السائح فى مصر، وذلك ضمن خطتها للإصلاح الهيكلى التى بدأت فى نوفمبر الماضى.
ولتحقيق هذا الهدف تعمل الوزارة بالتعاون مع التربية والتعليم لتطبيق أخلاقيات السياحة فى المناهج الدراسية بداية من العام القادم، وكذلك تتعاون مع التعليم الفنى بخصوص تطوير المناهج الدراسية ومعايير القبول الفنية الفندقية.
وتسعى "السياحة" إلى توقيع بروتوكول تعاون لتنمية الوعي السياحى المجتمعي لتطبيق أخلاقيات السياحة، لغرز تلك القيم فى طلبة المدارس من خلال مسابقات فنية متنوعة، يكتسبون من خلالها مهارات وفنون التعامل مع السائح لخلق جيل لديه الوعي بأهمية السياحة وذلك فى ضوء الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة الذى أقرته الأمم المتحدة.
ويأتى هذا التوجه لدى وزارة السياحة ضمن رفع كفاءة العنصر البشرى للعاملين بالقطاع وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل ورفع الوعي السياحى للأجيال القادمة.
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