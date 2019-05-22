شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام..كل ما تريد معرفته عن موازنات الشركات التابعة لـ"القابضة للتأمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الشركة القابضة للتأمين برئاسة باسل الحينى لتعظيم العوائد الماية من شركتى مصر للتامين ومصر لتامينات الحياة، ، ومصر لإدارة الأصول العقارية، ونرصد بالأرقام التفاصيل المالية لموازنة الشركات التقديرية عن العام المالى المقبل.

تستهدف مصر للتامين تحقيق إجمالى موارد جارية بعام 2019-2020 قدره 10.7 مليار جنيه مقابل 9.0 مليار جنيه محققة عام 2017-2018، وبمعدل نمو قدره 18.9%.

كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالى أقساط بعام 2019-2020 قدره 10.3 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه محققة عام 2017-2018 بمعدل نمو قدره 20.8%.

وتسعى إلى تحقيق صافى أرباح بعام 2019-2020 بمبلغ 2.5 مليار جنيه وبحصة للمساهمين تبلغ 1.3 مليون جنيه مقابل صافى أرباح بمبلغ 1.9 مليار جنيه محققة عام 2017-2018 وبحصة للمساهمين مبلغ 887.0 مليون جنيه وبذلك يكون معدل النمو بحصة للمساهمين 49.2 %.

تستهدف شركة مصر لتأمينات الحياة تحقيق إجمالى موارد جارية بعام 2019/2020 قدره 9.1 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه محققة عام 2017/2018 وبمعدل نمو قدره 24.6%.

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تستهدف الشركة تحقيق إجمالى أقساط بعام 2019/2020 قدره 5.3 مليار جنيه مقابل 4.0 مليار جنيه محققة عام 2017/2018 بمعدل نمو قدره 33.2 % ، حيث تم استهداف تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة لأقساط التأمين الفردى 35.8%، و 29.6 % لأقساط التأمين الجماعى، و 29.6 % لأقساط التأمين الطبى، وذلك بالمقارنة بفعلى عام 2017/2018 .

كما تسعى إلى تحقيق صافى أرباح بعام 2019/2020 بمبلغ 1536.9 مليون جنيه وبحصة للمساهمين تبلغ 658.3 مليون جنيه مقابل 1173.1 مليون جنيه محققة عام 2017/2018 وبحصة للمساهمين مبلغ 538.7 مليون جنيه وبذلك يكون معدل النمو بحصة للمساهمين 22.2 %.

شركة مصر لإدارة الأصول العقارية

تستهدف شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تحقيق اجمالى موارد جارية بعام 2019/2020 قدره 501.3 مليون جنيه مقابل 403.0 مليون جنيه محققة عام 2017/2018 وبمعدل نمو يبلغ 24.4 %.

كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالى إيرادات للنشاط بعام 2019/2020 قدره 463.5 مليون جنيه مقابل 366.6 مليون جنيه محققة عام 2017/2018 وبمعدل نمو يبلغ 26.4 %.

وتسعى الشركة إلى تحقيق صافى أرباح بعام 2019/2020 قدره 170.2 مليون جنيه وبحصة للمساهمين مبلغ 66.6 مليون جنيه مقابل 127.4 مليون جنيه محققة عام 2017/2018 وبحصة للمساهمين مبلغ 42.1 مليون جنيه وبذلك يكون معدل النمو بحصة للمساهمين 58.3 %.