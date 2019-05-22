شكرا لقرائتكم خبر عن 106 "صندوق استثمار" فى مصر بصافى أصول 47 مليار جنيه حتى نهاية 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الصناديق العاملة فى مصر بنهاية عام 2018 بلغت نحو 106 صندوق استثمار من بينها صندوق استثمار عقارى واحد، وبلغ صافى أصول صناديق الاستثمار 47 مليار جنيه، متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة، وتمثل الصناديق المنشأة بواسطة البنوك النسبة الأكبر من إجمالى الصناديق، بعدد 88 صندوقاً.
وأضاف "عمران"، خلال تقرير هيئة الرقابة المالية السنوى، أن عدد صناديق الملكية الخاصة بلغت 6 صناديق بقيمة إجمالية لصافى الأصول حوالى 3.3 مليار جنيه فى نهعاية عامة 2018.
وتقوم صناديق الملكية الخاصة، باستثمار أموالها فى أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة بالبورصة، كما يجوز لها مزاولة نشاط رأس المال المخاطر، ويعتبر هذا النشاط أحد الأدوات المهمة لتوفير تمويل للمشاريع مرتفعة المخاطر ومرتفعة القيمة المضافة.
وتعد صناديق الاستثمار، أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين، وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة، لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن لمستثمر واحد تحقيقها بشكل منفرد.
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