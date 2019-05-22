تفاعلا مع دعم القيادة.. “مصرف الراجحي” يدعم جود الإسكان بـ40 مليون ريال

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي تلقيها دعماً بمبلغ 40 مليون ريال مقدمة من مصرف الراجحي لمنصة “جود الإسكان”، للمساهمة في دعم الأسر الأشد حاجة لشراء المساكن الجاهزة، وذلك تفاعلاً مع الدعم الكريم الذي بدأ يوم أمس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-.

وأوضح المتحدث الرسمي لمنصة جود الإسكان ماجد بن مساعد أبا الخيل أن مبادرة مصرف الراجحي بهذا الدعم تأتي تعزيزاً لعمق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الخيري لدعم أعمال الخير والعطاء في المملكة، مثمنا هذه المساهمة التي وصفها بأنها تعزز رسالة المنصة في تسهيل وحوكمة طرق العطاء الخيري من المجتمع للمجتمع، وتؤكد أهمية دور القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز استقرار المجتمع ودعم أعمال الخير.

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من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبد الله بن سليمان الراجحي ” إن المصرف دأب على تقديم الدعم وتفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات الوطنية والمشاريع في مختلف المجالات سواء عبر الدعم المباشر أو من خلال دعم المناسبات العامة والأيام العالمية، بالإضافة إلى تفعيل وتسهيل العمل التطوعي للموظفين والموظفات بغرض دمجهم مع المجتمع وبناء علاقة مستدامة للتأكيد بأن المصرف وموظفيه جزء لا يتجزأ من المجتمع”.

وأكد أن دعم الفئات الأشد حاجة في منصة جود الإسكان ومبادرات القطاعين العام والخاص له آثاره الاقتصادية والاجتماعية في حياة هذه الأسر وهو يساند تمكين أفرادها من الحياة الكريمة ويسهم في رفع قدراتهم وتحفيزهم على الإنتاج.

ويأتي دعم المصرف بعد إعلان إطلاق المنصة مؤخراً وبعد الدعم السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمنصة جود بمبلغ 100 مليون ريال والدعم المقدم من سمو ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال، حيث يعد دعمهما محفزاً ومشجعاً للمنظمات والأفراد لتقديم كل ما هو ممكن ومتاح لخدمة المجتمع.

وتُعد منصة جود الإسكان مبادرة وطنية تهدف لتسهيل وربط العطاء الخيري السكني بالمحتاجين له، وتسهم في حوكمة العطاء الخيري بالشراكة مع الجهات الخيرية التي تقوم بتغذية المنصة بالحالات المستحقة للدعم، وبعد التحقق من أهليتها عبر معايير دقيقة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة يتم عرض الحالات في المنصة ليتمكن فاعلو الخير من الاطلاع على الحالات وتقديم الدعم بشكل إلكتروني ومباشر، ويمكن الاطلاع على آلية الدعم وتفاصيل المنصة من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر الرابط المباشر JoodEskan.org.sa .