«فار آي» تطور منصة تسليم بتكلفة منخفضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت «فار آي»، للخدمات اللوجستية الرقمية، عن اختيارها للعمل مع بريد الإمارات، ومجموعة «لاندمارك»، لتنفيذ منصة ذكية للتسليم تسمح بالتوصيل في الوقت المحدد وبتكلفة مخفضة، حيث تستخدم محركاً قائماً على البيانات لرفع عدد عمليات التوصيل في الساعة الواحدة وتمنح عملاءها تجربة مريحة وتفاعلية من خلال تمكينهم من تتبع شحناتهم بشكل مباشر.

وسيساهم النمو المستمر في منظومة التجارة الإلكترونية بالمنطقة في دعم المؤسسات العاملة في مجال التجزئة والخدمات اللوجستية وتمكينها من توفير تجربة أكثر كفاءة وسرعة ومرونة في التوصيل.

وقال غاوتام كومار، المدير التنفيذي للعمليات لدى«فار آي»: «تشهد منطقة الخليج تحديات فريدة في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، فالحاجة المفاجئة للتوسع في نطاق وحجم الخدمات المقدمة خلال المهرجانات والفعاليات، إلى جانب عدم دقة العناوين وتغير المتطلبات التنظيمية بين دولة وأخرى وغيرها ومن الأسباب تمثل عقبات تعيق تقديم الخدمات اللوجستية بسلاسة. يسعدنا العمل مع أكبر الجهات البارزة في قطاع البريد والتجزئة بالمنطقة، ونتطلع إلى تزويد عملائنا بمستويات استثنائية من الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء. كما أننا نعمل على زيادة عدد أفراد فريقنا في المنطقة».