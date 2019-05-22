إنجاز مناطق الموضوعات الثلاثة في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن إكسبو 2020 دبي عن الانتهاء من بناء مناطق الموضوعات الثلاثة في موقع إكسبو 2020 دبي، لتصبح مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

تضم المناطق الثلاث 86 مبنى متعدد الاستخدامات تتوزع على ثلاث بتلات هي الفرص (33 مبنى)، والاستدامة (21 مبنى)، والتنقل (32 مبنى)، وتتصل البتلات الثلاث بساحة الوصل التي تغطيها قبة الوصل وتحيط بها خمسة مبان أخرى متعددة الاستخدامات. وشهد موقع الحدث الدولي المرتقب تسجيل 100 مليون ساعة عمل حتى الآن، ووجود 40 ألف عامل قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة فيه.

وتشكل هذه المناطق الثلاث التي بنتها الفطيم للإنشاءات، مساحة البناء الأكبر في الموقع. وستضم أجنحة عشرات البلدان، فضلاً عن منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات، وأخرى لتجارة التجزئة، ومساحات لتقديم العروض والترفيه. وستضم كل منطقة من المناطق الثلاث جناحاً خاصاً بموضوعها، وتتصل الأجنحة الثلاثة بساحة الوصل وتضم العديد من المساحات العامة والمسطحات المائية.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي «إنجاز المنشآت المتميزة التي استكملت اليوم محطة مهمة في مسيرتنا نحو تنظيم إكسبو دولي على أعلى مستوى من حيث التصميم، والأداء بما يتلاءم مع رؤية القيادة الرشيدة بأن نكون في الصدارة، ونقدم ما يشرف بلادنا أمام العالم، ونستقبل الجميع بروح الإمارات وإبداع أبنائها».

من جهته، قال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي: «هذا عام التسليم. واكتمال بناء مناطق الموضوعات الثلاثة، مرحلة بارزة في الأعمال الإنشائية الكبرى لإكسبو 2020 دبي نحتفل بها مع استعدادنا لاستقبال العالم بعد أقل من 520 يوماً. تم الانتهاء من أكبر مشروع إنشائي في الموقع وفق معايير عالمية، بفضل جهود الفطيم للإنشاءات التي عملت مع إكسبو 2020 دبي من أجل الالتزام بالجودة ورفاهية العمال».

وتسلمت إدارة «إكسبو» شهادات إنجاز من بلدية دبي تؤكد الانتهاء من إنشاء أبنية مناطق الفرص والتنقل والاستدامة.

وتم بناء تحت كامل ساحة الوصل ومناطق الموضوعات مساحة واسعة لخدمة المباني خلال فترة الاستضافة، وستتحول هذه المساحة إلى مرأب يتسع لركن 2800 سيارة بعد انتهاء الحدث الدولي ليخدم المباني في مرحلة الإرث. كما سيجري الإبقاء على أكثر من 80% من المباني والمنشآت لتكون جزءاً من الإرث العمراني لإكسبو، ومدينة دستركت 2020، التي ستكون مدينة متكاملة ذات اتصالية عالية، تستقطب الشركات المحلية والعالمية بمختلف الأحجام والمجالات، وتجسد العيش المستدام والراقي.

وتمتد مناطق الموضوعات على مساحة كبيرة في موقع إكسبو تبلغ نحو 168000 متر مربع.

صممت المناطق الثلاث مؤسسة هوبكنز وشركاه. وجرى تصميم المباني بمعايير شهادة لييد الذهبية في مجال الطاقة والتصميم البيئي، التي تعد واحدة من أهم برامج شهادات المباني الخضراء المستخدمة في أنحاء العالم.

ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل، وستتوزع أجنحة الدول على مناطق الموضوعات الثلاثة الفرص والتنقل والاستدامة، بحسب الموضوع الفرعي بعيداً عن التصنيف الجغرافي، ويقام «إكسبو» على مدى ستة أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر/‏ تشرين الأول 2020 إلى 10 إبريل/‏ نيسان 2021.

ويسعى إكسبو 2020 دبي إلى المساهمة بشكل فعال في دعم مسيرة نمو دولة الإمارات وازدهارها، وخططها التنموية المستقبلية وسيقام في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي، مستفيداً بذلك من قربه من مراكز الشحن والنقل الجوي في موقع مثالي بين أكبر المطارات في مدينتي دبي وأبوظبي. كما سيربط مترو مسار 2020 موقع الحدث الدولي ببقية أنحاء الإمارة.

واكتملت بالفعل المحطات الفرعية الثلاث لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي ستغذي الموقع الممتد على مساحة 4.38 كيلومتر مربع بالكهرباء. فضلاً عن ذلك، تسير أعمال إنشاء البنية التحتية الأخرى الخاصة بالمياه والصرف الصحي وشبكة الطرق وقرية إكسبو على النحو المخطط له.