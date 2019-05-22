«الإقامة الدائمة» تبث التفاؤل والانتعاش في الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تحفزت أسواق الأسهم المحلية، أمس، بعد قرار منح الإقامة الدائمة للمستثمرين، والكفاءات الاستثنائية، ليرتفع سوقا أبوظبي ودبي الماليين بنسبة 1% لكل منهما، بدعم عمليات الشراء على مختلف القطاعات في ظل الأسعار الجاذبة، على الرغم من بقاء السيولة في مستويات ضعيفة.

عاد النشاط للأسهم القيادية في العقار والبنوك في كلا السوقين، في وقت ارتفع «ثلاثي إعمار»: «إعمار العقارية» 2.92%، و«إعمار للتطوير» 3.03%، و«إعمار مولز» 2.3%، كما ارتفع سهم «الدار» 1.21%، وفي قطاع البنوك ارتفع «أبوظبي الأول» 1.3%، و«أبوظبي التجاري» 3.53%، و«دبي الإسلامي» 0.82%.

وأمام هذه المكاسب، جاءت المشتريات خجولة للغاية، نظراً لضعف السيولة التي بلغت في السوقين 257.3 مليون درهم، منها 130.7 مليون درهم في دبي، و126.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 174.4 مليون سهم، توزعت بواقع 125.9 مليون سهم في دبي، و48.5 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 59 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 13 شركة، وجاء ذلك من خلال 4489 صفقة.

واستعاد مؤشر سوق دبي المسار الصعودي بنسبة 1.04% عند مستوى 2539.24 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والسلع والتأمين والنقل والخدمات والصناعة.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 2.6% معززاً بمكاسب سهم أسهم «مجموعة إعمار»، إضافة إلى ارتفاع «الاتحاد العقارية» 5.08%، و«أرابتك» 2.13%، و«ديار» 3.09%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.38% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي»، واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 1.83% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.65%، و«سوق دبي المالي» 3.66%.

كما زاد قطاع النقل 0.13% بفعل ارتفاع «العربية للطيران» 0.3%، و«الخليج للملاحة» 0.13%، مع استقر «أرامكس».

بدوره، أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع 1.05% إلى 4782.47 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.51% بفعل ارتفاع سهم «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري» في وقت ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.59%.

وسجل قطاع العقار ارتفاعاً قدره 1.16% نتيجة ارتفاع «الدار» 1.21%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.5%. وجاء ذلك مع استقرار سهم «اتصالات» من دون تغيير يذكر.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.84% بفعل ارتفاع سهم «دانة غاز» 4.12%. وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 23.7 مليون درهم، مغلقاً عند 4.23 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 16.3 مليون درهم، وزاد بنسبة 3.63% إلى 0.856 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 14.4 مليون درهم، ليغلق عند 4.93 درهم.

وتزعم سهم «أبوظبي الأول» التداولات في سوق العاصمة، بقيمة 37.4 مليون درهم، مغلقاً عند 14.06 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بلغت 27.7 مليون درهم، ليغلق عند 8.8 درهم، ثم سهم «دانة غاز» بسيولة قدرها 17.18 مليون درهم، مغلقاً عند 0.91 درهم.

وجاء في مقدمة الرابحين في سوق دبي، «مجموعة السلام القابضة» بارتفاعه 8.54% مغلقاً عند 0.445 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «اكتتاب»، ونزل بنسبة 9.55% إلى 0.18 درهم.

أما من حيث الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، جاء في المقدمة سهم «الجرافات البحرية»، وصعد بنسبة 13.89% ليغلق عند 4.1 درهم، وعلى العكس، انخفض سهم «الوثبة للتأمين» بنسبة 9.86% مغلقاً عند 10.42 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة شراء، منها مليون درهم محصلة شراء العرب، و9 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و8.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «جي إف إتش»، و«دانة غاز»، و«إعمار العقارية»، و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «داماك»، و«إشراق»، و«أبوظبي التجاري».

أما المحافظ الاستثمارية، فقد اتجهت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 7.12 ملايين درهم محصلة شراء، في حين اتجهت نحو التسييل، بدبي بصافي استثمار بلغ 4.4 ملايين درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي ب4.4 ملايين كمحصلة شراء، فيما اتجهوا نحو البيع بأبوظبي ب7.12 مليون درهم محصلة بيع.