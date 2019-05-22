شكرا لقرائتكم خبر عن كبار مساهمي «دويتشه » يسعون للإطاحة بالرئيس أشلايتنر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن كبار المساهمين في مجموعة «دويتشه بنك» المصرفية الألمانية العملاقة يشعرون باستياء متزايد من أداء رئيس مجلس الإشراف على المجموعة «بول أشلايتنر».
ونقلت وكالة بلومبيرج عن المصادر القول إن ممثلي كبار المساهمين في «دويشته بنك» ناقشوا إمكانية إقالة «أشلايتنر» قبل انتهاء عقده في 2022، مضيفة نقلا عن مصادر مطلعة أنه في الوقت الذي يؤكد فيه المساهمون خيبة أملهم من أداء رئيس البنك في المناقشات المغلقة.
كما نقلت بلومبيرج عن مسؤولين رفيعي المستوى في البنك المركزي الأوروبي القول إن خروج «أشلاينتر» قد يكون الخيار الأفضل بالنسبة لدويتشه بنك.
(د ب أ)
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