أمريكا تمنح «هواوي» 3 أشهر مهلة لتسوية أوضاعها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات جلسة أمس، مسجلة نتائج جيدة، بعد الأنباء التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خففت، مؤقتاً، القيود المفروضة على شركة الاتصالات الصينية «هواوي»، ما منح الفرصة لتخفيف بعض الضغوط التي واجهة الأسواق في الأيام السابقة في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وارتفع داو جونز الصناعي 159 نقطة بدعم من مكاسب «إنتل»، وسجل ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.7%، بفضل القفزة التي حققها قطاع التكنولوجيا بأكثر من 1%. في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.9 %.

وسجلت أسهم شركات صناعة الرقائق مثل «ميكرون»، و«وكالكوم»، أرباحاً بأكثر من 2%.

كما ارتفع مؤشر شانجهاي بنسبة 1.2%، بينما قفز مؤشر «شينزن» بنسبة 1.8%.

وفي القارة العجوز، ارتفعت أسهم أوروبا، أمس، بعد أن خففت الولايات المتحدة مؤقتاً قيوداً على «هواوي» الصينية، ما قلص التوترات التجارية ودفع أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات، الشديدة التأثر بالتجارة، للارتفاع، فيما تقدم قطاع البنوك أيضاً.

وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.4%، مع تسجيل المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة أداء يفوق أداء السوق بعد أن قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستسمح لهواوي تكنولوجيز بشراء منتجات أمريكية.

وسادت حالة كبيرة من الارتياح في الأسواق بعد نبأ «هواوي»، ما دفع أسهم شركات صناعة الرقائق الأوروبية للارتفاع. وانخفضت أسهم تلك الشركات بعد تقارير تشير إلى أنها قد تعلق شحنات إلى شركة الاتصالات الصينية العملاقة. وزاد قطاع التكنولوجيا ما يزيد على واحد في المئة بعد أن خسر ثلاثة في المئة تقريباً، يوم الاثنين.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 0.4%، مع تقديم سهم دايملر دفعة إضافية للقطاع بعد أن ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن الشركة تتطلع إلى خفض تكاليف الإدارة 20 في المئة.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.7%. وأغلق مؤشر القطاع عند أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم نورسك هيدرو 5.4% بعد أن منحت البرازيل الضوء الأخضر للشركة لإعادة فتح مصنع ألومينا.

وسجلت الأسهم الدفاعية، بما في ذلك العقارات والمرافق والاتصالات، أداء دون السوق.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي منخفضاً، أمس، في الوقت الذي تأثرت فيه أسهم شركات توريد ل«هواوي» جراء وضع واشنطن شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية العملاقة على قائمة سوداء، لكن النزول كان محدوداً بعد أن خففت الولايات المتحدة مؤقتاً، قيوداً تجارية على «هواوي».

وتراجع المؤشر نيكاي 0.1% ليغلق عند 21272.45 نقطة. وارتفع المؤشر القياسي لفترة وجيزة بعد أنباء عن أن الحكومة الأمريكية خففت مؤقتاً، قيوداً تجارية فرضتها الأسبوع الماضي على هواوي تكنولوجيز.

ومنذ أضاف البيت الأبيض «هواوي» إلى قائمة تجارية سوداء الأسبوع الماضي، علقت عدة شركات عالمية النشاط مع أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات.