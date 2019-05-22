شكرا لقرائتكم خبر عن «إيويك» تطرح مناقصة محطة الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت شركة كهرباء ومياه الإمارات «إيويك» من شركات المقاولات التي تم ترشيحها لمناقصة محطة التوليد المستقلة «إف3»، تقديم عروضها للمنافسة على العقد قبل 15 سبتمبر المقبل.

وذكرت «ميد» أن الشركة رشحت ثلاث عشرة شركة للاشتراك في المناقصة وسمحت لسبع شركات أخرى بالتقدم شريطة الشراكة مع واحدة من الشركات المرشحة.

يذكر أن المحطة التي تتراوح طاقتها الإنتاجية بين 1600 و2000 ميجا واط سوف تقام في مجمع كهرباء الفجيرة.

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