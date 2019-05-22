سلطان الجابر يشارك في منتدى الاقتصاد الجديد خلال نوفمبر في بكين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بلومبيرج»، ومركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، أمس، عن إطلاق منتدى الاقتصاد الجديد 2019، المزمع إقامته في بكين، في الفترة من 20 - 22 نوفمبر. ويجمع المنتدى ما يقارب 500 مشارك من قادة الأعمال المؤثرين من أكثر من 60 دولة ومنطقة.

يقام المنتدى بدعم من عشر شركات شريكة وقادتها، بما في ذلك: الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ورؤساء شركات «إم 3»، ومجموعة دانجوتي للصناعات المحدودة؛ وإكسون موبيل؛ وفيدكس؛ ومجموعة إتش إس بي سي؛ ومجموعة هيونداي للسيارات؛ وشركة ماستر كارد؛ وشركة تاتا صنز، وشركة فانكي الصينية، وماكنزي آند كومباني.

وتم إطلاق منتدى الاقتصاد الجديد في عام 2018 من قبل مايكل بلومبيرج، مؤسس بلومبيرج إل بي وبلومبيرج للأعمال الخيرية، وعمدة مدينة نيويورك السابق؛ ويلتزم المنتدى بتعزيز الانتقال السلس من الاقتصاد القديم - الاقتصاد القائم على تجارة السلع والتصنيع الذي يتطلب عمالة كبيرة - إلى اقتصاد جديد يركز على الأتمتة الصناعية والخدمات الرقمية وتبادل البيانات.

ويركز منتدى الاقتصاد الجديد 2019، الذي تستضيفه بلومبيرج» بالشراكة مع مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، على موضوعات الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتجارة، والتكنولوجيا، والتمويل وأسواق رأس المال، وتغير المناخ، والتوسع الحضري والشمول الاقتصادي. ويهدف المنتدى إلى إيجاد حلول من أجل مواجهة التحديات والقضايا الرئيسية الناجمة عن التحولات الاقتصادية العالمية، واستكشاف سبل دفع مسيرة التنمية في الحقبة الاقتصادية الجديدة، وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يعد منتدى الاقتصاد الجديد منصة مهمة تتيح للمسؤولين من القطاعين العام والخاص، من مختلف أنحاء العالم، التواصل مع المفكرين المختصين ومناقشة العوامل الرئيسة المؤثرة في مستقبل الاقتصاد العالمي والتنمية. وتشير الدراسات إلى أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 30% في عام 2040، بالتزامن مع زيادة عدد سكان المدن في مختلف أنحاء العالم، كما سينضم مليارات الناس إلى الطبقة الوسطى، لا سيما في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا. وفيما تستمر التكنولوجيا بالتأثير بشكل متزايد في كل القطاعات وجوانب الحياة، سيسهم تطبيق الابتكارات الحديثة في تحديد مدى التكيف مع هذا المستقبل. وبالتالي، من المهم جداً تدريب وتزويد جيل الشباب بالمهارات المناسبة التي تساعدهم على النجاح ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العالم. ومن خلال رؤية مئوية الإمارات 2071، تركز القيادة الرشيدة في الدولة على هذه المواضيع المهمة، بما في ذلك بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة استناداً إلى أفضل الممارسات التي تعزز انتشار النمو والازدهار في منطقتنا، ومختلف أنحاء العالم».

وتضم قائمة أعضاء المجلس الاستشاري للمنتدى العديد من قادة العالم المؤثرين في الحكومة وعالم الأعمال، برئاسة د. هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكية ومستشار الأمن القومي الأسبق، الذي يشغل منصب الرئيس الفخري؛ إلى جانب الرؤساء المشاركين هنري بولسون، وزير الخزانة الأمريكية السابق ورئيس معهد بولسون؛ وتسينج بي يان، نائب رئيس مجلس الدولة السابق بجمهورية الصين الشعبية، ورئيس مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية.