شكرا لقرائتكم خبر عن إفلاس مطاعم «جيمي أوليفر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انهارت سلسلة المطاعم الإيطالية التي أسسها الطاهي الشهير البريطاني جيمي أوليفر، وجرى تعيين مسؤولين معنيين بإجراءات الإفلاس لإدارة المطاعم.

وكتب أوليفر تغريدة قال فيها «أشعر بالأسي الشديد لأن مطاعمنا التي نحبها كثيراً في بريطانيا سوف تخضع لإدارة مسؤولي الإفلاس». وأضاف «أشعر بالصدمة إزاء هذه النتيجة، وأريد أن أشكر كل الأشخاص الذين بذلوا جهداً بإخلاص في هذا العمل على مدار أعوام».

(د ب ا)

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