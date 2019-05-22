«إعمار العقارية» و«جي إف إتش» الأنشط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استعاد مؤشر سوق دبي المالي اتجاهه الصعودي بنسبة 1.04% عند مستوى 2539.24 نقطة، مدعوماً بأسهم شركات العقار والبنوك والسلع والاستثمار والتأمين والنقل والخدمات والصناعة.

شهد السوق تداول 126 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 130.7 مليون درهم، نفذت من خلال 2857 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 6 شركات.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 23.7 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.92% مغلقاً عند 4.23 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 16.3 مليون درهم، وزاد بنسبة 3.63% إلى 0.856 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 14.4 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.82% ليغلق عند 4.93 درهم.

وجاء في مقدمة الرابحين، «مجموعة السلام القابضة» بارتفاعه 8.54% مغلقاً عند 0.445 درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بصعوده 5.08% إلى 0.31 درهم، ثم سهم «دي إكس بي»، وصعد بنسبة 4.6% عند 0.18 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «اكتتاب»، ونزل بنسبة 9.55% إلى 0.18 درهم، ثم سهم «شعاع كابيتال»، الذي أغلق متراجعاً 1.35% عند 0.805 درهم، تلاه سهم «داماك»، وانخفض بنسبة 0.91% إلى 0.867 درهم.