شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» تستعرض ميزات وفوائد «الجيل الخامس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أتاحت «دو» لزوار وضيوف مجلسها الرمضاني في مدينة جميرا تجربة تقنية الجيل الخامس بشكل مباشر، والتعرف إلى الفوائد التي ستقدمها لهم عند إطلاقها تجارياً في السوق.

واستعرضت الشركة أمام ضيوفها الميزات الجديدة التي تقدمها تقنية الجيل الخامس والفروق بينها وبين تقنية الجيل الرابع؛ وذلك في عرض تفاعلي أتاح للزوار الاطلاع عن قرب على الإمكانات الهائلة، التي ستوفرها التقنية الجديدة للعملاء الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «دو» تستعرض ميزات وفوائد «الجيل الخامس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.