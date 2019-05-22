«بروج» تستعرض أحدث منتجاتها من «البولي أوليفينات»

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أعلنت شركة «بروج» البتروكيماوية عن عزمها على زيادة إنتاجها بشكل كبير من حلول «البولي إيثيلين» الأسود مسبق التركيب الخاص بتطبيقات أنابيب الضغط، عبر الاستثمار في وحدة إنتاج يُتوقع أن ينتهي العمل فيها خلال عام 2020.

وحققت شركة «بروج» سجلاً عالمياً حافلاً في تزويد عملائها بحلول الأنابيب البلاستيكية المتطورة، بما يميزها من خاصية سهولة المعالجة والأداء العالي والجودة. ويأتي قرار الشركة بتعزيز طاقتها الإنتاجية من منتجات «البولي إيثيلين» الأسود بعد قيام لجنة مقاييس المياه الصينية بمراجعة معايير أنابيب المياه المصنعة من «البولي إيثيلين» بهدف التشجيع على استخدام المواد مسبقة التركيب لمختلف تطبيقات شبكات الأنابيب بفضل أمانها وجودتها العالية.

كما يأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من إعلان «بروج» عن بدئها المرحلة التوسعية التالية لمجمعها الصناعي للبتروكيماويات في الرويس الذي سيتم خلالها تشييد أكبر وحدة لتكسير مزيج المواد الخام في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنوياً من الإيثيلين.

وخلال مشاركتها هذا العام في معرض Chinaplas 2019 في جوانجو ستقوم بروج باستعراض حلولها المبتكرة لتطبيقات البنية التحتية والطاقة وقطاع السيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف بما في ذلك Anteo - أحدث منتجاتها من مادة البولي إيثيلين منخفضة الكثافة الخاصة بتصنيع مواد التغليف المرنة.