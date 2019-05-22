«إعمار» تدشّن الأعمال الأساسية في «المرابع العربية 3»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
احتفلت «إعمار للتطوير» أمس بوضع حجر الأساس في وجهتها الجديدة «المرابع العربية 3» التي تمثل مرحلة أخرى لتوسعة مجمع «المرابع العربية» في دبي. واستقطبت الوجهة الجديدة للفلل الفاخرة المحاطة بالأسوار اهتماماً من قبل المستثمرين والمشترين، وهو ما تجسد في بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن مجمعي «شمس» و«جوي» في «المرابع العربية 3» بالكامل.
وانطلاقاً من شعار «ابحث عن مكان سعادتك»، تم تخطيط «المرابع العربية 3» لإثراء سعادة وصحة السكان، عبر مرافق متنوعة، مثل المسبح المصمم على طراز الألعاب المائية، والملاعب الرياضية، والألعاب المائية للأطفال، والنادي الاجتماعي، والحديقة المركزية، والمنطقة المخصصة للتسوق، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق المناسبة للعائلات.
وتعتبر الحديقة المركزية من أبرز ملامح «المرابع العربية 3»، وهي مصممة كوجهة للاسترخاء في أجواء اجتماعية مميزة، بمساحة تصل إلى 30 ألف متر مربع (نحو 7.5 فدان أو ما يعادل مساحة أكثر من أربعة ملاعب لكرة القدم)، مع ساحة مركزية ومروج وحدائق للمغامرات ومناطق مخصصة للتزلج والنشاطات الرياضية والشواء، بالإضافة إلى مركز اللياقة البدنية ومسارات الجري وملعب الكريكيت. وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب في «إعمار العقارية»: «يسرّنا للغاية أن نشهد انطلاق الأعمال الإنشائية في مشروع التوسعة الجديد الذي يمثل إضافة مميزة لوجهة «المرابع العربية». ونحن على ثقة بأن العملاء سيقدّرون ما تحتضنه «المرابع العربية 3» من مرافق، مثل الحديقة المركزية والحدائق الخاصة والأنشطة الرياضية وغيرها الكثير من الخدمات والمرافق، ضمن وجهة واحدة».
وتمتاز وجهة «المرابع العربية 3» بموقعها بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ووفقاً لمخططات «هيئة الطرق والمواصلات» لشبكة خطوط المترو في دبي، ستقع محطة «القرية العالمية» مقابل «المرابع العربية 3»، مع جسر للمشاة يربطها مباشرة بالمجمع.
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