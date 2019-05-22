36.8 % ارتفاع إيرادات منشآت أبوظبي الفندقية في فبراير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 36.8 % خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

وجاء النمو المسجل في الإيرادات مترافقاً مع ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المبيت بنسبة 17.4 % خلال شهر فبراير من العام الجاري مقارنة مع يناير الذي سبقه وذلك وفقا للأرقام التي أصدرها مركز الإحصاء في أبوظبي أمس.

وتعد إمارة أبوظبي من المناطق السياحية المتميزة على مستوى الشرق الأوسط نظرا لما تشهده من تطور عمراني وخدماتي في قطاع السياحة الأمر الذي جعلها تحظى بمكانة عالية ضمن مؤشرات المؤسسات العالمية المتخصصة.

وتفصيلا.. كان أداء المنشآت الفندقية في أبوظبي جيداً منذ بداية العام الجاري بعدما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق بنسبة 19.9% خلال فبراير مقارنة مع يناير الذي سبقه في حين ارتفع المؤشر بنسبة 29% تقريبا على المستوى السنوي. (وام)