مصائب قومٍ عند «سامسونج» فوائد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم شركة «سامسونج إلكترونيكس» بحوالي 3% على خلفية المشكلات المتزايدة التي تواجهها شركة «هواوي» بما في ذلك قرار «جوجل» قطع العلاقات مع شركة الهواتف المحمولة الصينية.

ويحذر المحللون من أن هذه التطورات الأحدث في المواجهة المستمرة منذ أشهر بين «هواوي» والولايات المتحدة ستؤدي إلى انخفاض الطلب على أشباه الموصلات في الصين، ما يهدد الانتعاش الآسيوي الناشئ في القطاع.

ويراهن المستثمرون على أن خسارة شركة «هواوي» سيكون لصالح «سامسونج»، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 2,7% عند الإغلاق أمس.