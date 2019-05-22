شكرا لقرائتكم خبر عن "سليكون واحة" تستهدف تصنيع "الفايبر" وكاميرات مراقبة بالمناطق التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سليكون واحة، المتخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الشركة تتوصل مع مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" لزيادة الاستثمارات من الناحية الانتاجية والصناعية فى المناطق الموجودة لدينا وتحديدا برج العرب وأسيوط، ثم السادات وبنى سويف.

وكشف "الملاح" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيكون هناك خطوط إنتاج جديدة الى جانب مصنع سيكو وصناعات مغذية أخرى فضلا عن التصنيع للغير بدلا من الاستيراد، ومشيرا إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تسجيل المصانع المصدرة للهواتف الذكية لمصر سيساهم فى جزء منه فى دعم التصنيع المحلى.

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وأشار "الملاح" إلى أن التصنيع فى المناطق التكنولوجية سيشمل تصنيع الفايبر وكاميرات مراقبة وبعض تقنيات أخرى، حيث تم تصنيع جزء كبير بالمناطق التكنولوجية للتصنيع.

وتم تدشين شركة "واحات السيليكون"، فى مايو 2016، وهى متخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، ويتضمن نموذج عمل الشركة توفير البيئة النموذجية اللازمة لخدمة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من خلال توفير خدمات متكاملة لرواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والعالمية الكبرى، وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإلكترونية ومنافذ تسويقها.