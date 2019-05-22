شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مبكو" تبحث توزيعات أرباح عن العام 2018 في 16 يونيو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وانتاج الورق "مبكو" دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المقرر عقده يوم الأحد الموافق 16 يونيو المُقبل، وذلك للتصويت على ما تم توزيعه من أرباح بقيمة 50 مليون ريال، بواقع ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 10% من رأس المال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية ستفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2019.

ومن المُقرر أن تُصدق الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الخسائر بلغ 139% إلى 114.9 مليون ريال خلال العام 2018، مُقابل صافي خسائر بلغت 48 مليون ريال بالعام 2017.

وفي المُقابل، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 23.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية في نهاية الربع الأول، وبالإضافة إلى أنه في الربع السابق تم تسجيل خسائر وهبوط في قيمة الموجودات المتداولة والثابتة حسب معيار المحاسبة الدولي IAS 36 .