شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزيرة تكافل" توقع اتفاقيتي تأمين وحماية محفظة قروض مع "بنك الجزيرة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الجزيرة عن توقيع اتفاقية مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني، بتاريخ اليوم الثلاثاء، بهدف تقديم خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك.

وبحسب بيان البنك، المنشور على موقع "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للعقد 2.350 مليون ريال، علماً بأن مده تغطية العقد تبدأ من تاريخ 1 يونيو المُقبل وتستمر لمدة سنة ميلادية.

هذا وسيكون للصفقة أثر مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2019 و2020.

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كذلك وقعت الجزيرة تكافل اتفاقية مع بنك الجزيرة لتقديم خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، على أن تبدأ التغطية من تاريخ الأول من يونيو المُقبل وتستمر لمدة سنة ميلادية، وتبلغ قيمة العقد 716.514 ألف ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1 مليار ريال في العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 857.5 مليون ريال في العام 2017.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في 2018 يرجع إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 5% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى قابله انخفاض في صافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل المتاجرة.