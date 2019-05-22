شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" تُعدل اسم الشركة بموجب صفقة الاندماج التجاري مع شركة "الصجراء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سبكيم العالمية عن تغيير اسم الشركة إلى شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" وإتمام صفقة الاتحاد التجاري المتكافئ بين شركة سبكيم وشركة الصحراء للبتروكيماويات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأنه بموجب الصفقة قامت شركة سبكيم بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء مقابل إصدار 366.666 مليون سهم جديد في شركة سبكيم عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية "الصفقة"، وذلك وفقاً لنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم المنعقد مساء يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت على زيادة رأس مال الشركة من 3.67 مليار ريال إلى 7.34 مليار ريال وذلك عن طريق إصدار 366.67 مليون سهم عادي، وذلك بغرض عملية الاستحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن سبكيم العالمية دخلت في اتفاقية ملزمة مع الصحراء للبتروكيماويات لدمج أعمالهما، في صفقة تحوّلية في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

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واقترحت سبكيم والصحراء، في ديسمبر الماضي، تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم.

ويُشار إلى أن هذا الاستحواذ يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام الشركات.

وجدير بالذكر أن الصحراء للبتروكيماويات حققت صافي أرباح بلغ 114.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 151.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى الانخفاض في أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة والذي تعوض جزئياً بالزيادة في كميات المبيعات خلال الربع الحالي. إضافة إلى ذلك فقد تأثرت الأرباح بالزيادة في بند إيرادات ومصروفات أخرى نتيجة مصاريف الاندماج المقترح والتي تتضمن مصاريف تخطيط تكامل الاندماج.