شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق نظام اقامة دائمة جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي اليوم نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الإمارات. وقال في تغريدة على "تويتر": "إنها إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون". Advertisements وأشار إلى أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم. يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في نوفمبر الماضي منح تأشيرات طويلة الأمد لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات وذلك للمستثمرين الكبار والطلاب المتفوقين والباحثين المميزين. ويتضمن القرار تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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