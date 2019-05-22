شكرا لقرائتكم خبر عن "إيداع" تُطبق إجراءات المصدر على أسهم "سبكيم العالمية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لـشركة سبكيم العالمية، الناتجة عن الاستحواذ على شركة الصحراء للبتروكيماويات من خلال عروض مبادلة أوراق مالية وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في شركة الصحراء، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت على زيادة رأس مال الشركة من 3.67 مليار ريال إلى 7.34 مليار ريال وذلك عن طريق إصدار 366.67 مليون سهم عادي، وذلك بغرض عملية الاستحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن سبكيم العالمية دخلت في اتفاقية ملزمة مع الصحراء للبتروكيماويات لدمج أعمالهما، في صفقة تحوّلية في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

واقترحت سبكيم والصحراء، في ديسمبر الماضي، تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم.

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ويُشار إلى أن هذا الاستحواذ يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام الشركات.

وجدير بالذكر أن الصحراء للبتروكيماويات حققت صافي أرباح بلغ 114.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 151.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى الانخفاض في أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة والذي تعوض جزئياً بالزيادة في كميات المبيعات خلال الربع الحالي. إضافة إلى ذلك فقد تأثرت الأرباح بالزيادة في بند إيرادات ومصروفات أخرى نتيجة مصاريف الاندماج المقترح والتي تتضمن مصاريف تخطيط تكامل الاندماج.