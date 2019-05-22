شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تلغي إدراج "الصحراء للبتروكيماويات" بالسوق اعتباراً من 20 مايو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم أمس الإثنين الموافق 20 مايو الجاري.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت، خلال مايو الجاري، على عرض مبادلة الأسهم المقدم من قبل الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "شركة سبكيم" والذي ستقوم بموجبه شركة سبكيم بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الشركة مقابل إصدار 0,8356 سهم جديد في شركة سبكيم لكل سهم من أسهم الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن سبكيم العالمية دخلت في اتفاقية ملزمة مع الصحراء للبتروكيماويات لدمج أعمالهما، في صفقة تحوّلية في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

واقترحت سبكيم والصحراء، في ديسمبر الماضي، تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم.

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ويُشار إلى أن هذا الاستحواذ يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام الشركات.

وكانت سبكيم قد أعلنت، في مارس 2018، عن أن الكيان الناتج عن اندماج كل من سبكيم والصحراء، في حال اكتمال عملية الاندماج، سيكون بالمرتبة الرابعة من حيث رأس المال بقيمة 8.06 مليار ريال وذلك بين شركات البتروكيماويات بالسوق السعودي والتي يبلغ عددها 15 شركة.

وجدير بالذكر أن الصحراء للبتروكيماويات حققت صافي أرباح بلغ 142.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل أرباح بلغت 140.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع كميات وأسعار بيع منتج ثنائي كلوريد الاثيلين بالإضافة إلى انخفاض أسعار اللقيم وتم خلال الربع الحالي أيضاً تسجيل أرباح غير مكرره بقيمة 36.92 مليون ريال بسبب تعديل على أسعار مبيعات فترات سابقه.