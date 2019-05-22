شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح شركات التأمين الإماراتية ترتفع 5.5% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال 30 شركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق 28 شركة منها أرباحاً خلال الربع الأول من 2019، فيما حققت شركتان خسائر.

وبلغ إجمالي أرباح تلك الشركات نحو 591.65 مليون درهم، بنمو نسبته 5.5% مقارنة بـ560.94 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2018.

ومن بين شركات التأمين التي حققت أرباحاً، سجلت 16 شركة نمواً في الأرباح راوح بين 2.6% و200%.

فيما سجلت 12 شركة تأمين تراجعاً في الأرباح بمعدل تراوح بين 3% و133%، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

واستحوذت خمس شركات تأمين على نحو 60% من إجمالي الأرباح، إذ حققت "شركة أورينت للتأمين" أعلى أرباح من حيث القيمة بعد أن سجلت 162 مليون درهم، بمعدل نمو 7.2% عن الفترة ذاتها العام الماضي.

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يليها "شركة الإمارات للتأمين" التي سجلت أرباحاً بلغت 63.7 مليون درهم بنمو نسبته 40.6%، ثم "شركة عُمان للتأمين" بأرباح بلغت 53.5 مليون درهم، ونمو بلغ 63.1%.

وحققت "شركة أبوظبي الوطنية للتأمين" أرباحاً بلغت 52.6 مليون درهم، لكنها سجلت تراجعاً نسبته 44.7% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018، ثم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" التي حققت أرباحاً بلغت 26.8 مليون درهم، بمعدل نمو 15.5%.

فيما سجلت شركة "أمان" أعلى نسبة نمو في القطاع، بعد ارتفاع أرباحها بنسبة 200% لتصل إلى 4.5 مليون درهم.

تليها "شركة الاتحاد للتأمين" التي ارتفعت أرباحها بنسبة 150%، لتصل إلى 10.5 ملايين درهم، ثم "شركة دبي للتأمين" التي نمت أرباحها بنسبة 134.6%.

وكانت "شركة فيدلتي المتحدة" الوحيدة التي تعافت من خسائرها البالغة نحو 600 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2018، لتحقق أرباحاً خلال الربع الأول من عام 2019 بقيمة بلغت 200 ألف درهم.

أما "شركة تكافل الإمارات" فسجلت أكبر نسبة تراجع في الأرباح، وصلت إلى 84.57%، يليها "شركة أريج" بنسبة 71.38%، ثم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" التي تراجعت أرباحها بنسبة 58.8%.