شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للألمنيوم تشغل منشأة لإعادة تدوير مخلفات المصاهر بـ 15مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن بدء تشغيل منشأة جديدة في الطويلة بأبوظبي لمعالجة وإعادة تدوير مخلفات المصاهر بتكلفة 15 مليون درهم.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن تلك المخلفات الناجمة عن مصاهر الألمنيوم، وهي المواد المستهلكة والتي يتم استخدامها في تبطين خلايا الاختزال في مرحلة صهر الألمنيوم، تعد من أبرز مصادر النفايات في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم.

وتُستخدم المنشأة في معالجة هذه المخلفات لتجهيزها للاستخدام من قبل شركات الإسمنت في دولة الإمارات كمواد خام بديلة.

تعمل الإمارات العالمية للألمنيوم مع شركات الإسمنت الإماراتية منذ عام 2010 على تطوير إمكانية إحلال مخلفات المصاهر محل بعض أنواع الوقود والمواد المقاومة للصهر اللازمة في تصنيع الإسمنت.

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وفي العام الماضي، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتزويد شركات الإسمنت بنحو 41 ألف طن من مخلفات المصاهر لاستخدامها كوقود بديل ومواد خام.

وأما آخر التطورات بشأن الشركة فقد كشفت في أبريل الماضي عن بدء تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا، أحد مشاريع التنمية الاستراتيجية التي تعزز من قدرات قطاع صناعة الألمنيوم الإماراتية بمجال التكرير.

والإمارات العالمية للألمنيوم شركة مملوكة بشكل مشترك، لمبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وتأسست في 2013 عند اندماج دوبال وإيمال.

وتعتبر الشركة، أكبر منتج للألمنيوم الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تصل لـ 50% من مجموع الإنتاج في المنطقة.

وهي واحدة من أكبر خمسة منتجين للألمنيوم الأولي في العالم، وتنتج حوالي 2.4 مليون طن من منتجات الألمنيوم سنوياً.