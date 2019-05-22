شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك عالمية كبرى تحدد السعر المستهدف لـ"أدنوك للتوزيع" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع " أدنوك للتوزيع"، إن التوقعات الإيجابية بخصوص سعر سهم الشركة مسانرة، مع استمرار مواصلته تحقيق ارتفاع في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبين أن محللو الأسهم التابعين لـ"سيتي بنك"، و"إتش أس بي سي"، و"بنك أميركا ميريل لينش" وضعوا سعراً مستهدفاً يتخطى حاجز 3 دراهم للسهم"، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأشار إلى أن المستثمرون الأجانب يمتلكون حالياً 30 إلى 40% من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول "الحرة" في أسهم شركة أدنوك للتوزيع، وتتوزع النسب الباقية بين المحافظ والمؤسسات الوطنية والأفراد.

وأوضح الراشدي، أن مجموعة "أدنوك" تمتلك 90% من إجمالي عدد الأسهم بعدما تم طرح 10% من أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ديسمبر 2017.

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وأشار إلى أن "أدنوك للتوزيع" تخطط للمضي في زيادة وتيرة الإيرادات والأرباح بشكل تصاعدي خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد أن حققت ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 18% بنهاية العام الماضي، بقيمة 2.1 مليار درهم مقارنة بعام 2017.

ولفت الراشدي إلى أن الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء لدى الشركة ارتفعت بنسبة 22% لتبلغ 2.7 مليار درهم في العام 2018.

يشار إلى أن صافي أرباح الشركة ارتفع في الربع الأول من العام الجاري 6.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 578 مليون درهم.

كما تسعى الشركة إلى تحقيق إجمالي أرباح قبل خصم الضريبة والإطفاء والاستهلاك إلى ما يقارب 4 مليارات درهم في عام 2023 وبنمو قدره 13% سنوياً.