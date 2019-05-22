شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك للتوزيع" تعتزم التوسع محليا بافتتاح 10 محطات جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع " أدنوك للتوزيع"دفع عمليات النمو إلى أعلى مستوى فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالوقود وغير الوقود، وذلك من خلال تسريع إجراءات التوسع في دولة الإمارات بشكل عام وخصوصاً في دبي.

وأكد سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن "أدنوك للتوزيع" تخطط لافتتاح 10 محطات جديدة على الأقل خلال العام الحالي، وافتتاح عدد مماثل سنوياً حتى العام 2023، بحسب صحيفة الخليج.

وقال إن الشركة تخطط لافتتاح 75 محطة جديدة لغاية عام 2023 في دبي، مشيراً إلى قيام الشركة بضخ استثمارات ضخمة لبناء هذا المحطات الجديدة، دون الكشف عن حجم هذه الاستثمارات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الشركة ستقوم بافتتاح 3 محطات جديدة لها تدار بشكل كامل من قبل «أدنوك للتوزيع» في المملكة العربية السعودية.

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وأشار إلى وجود محطتين للشركة حالياً في السعودية تدار بطريقة التعهيد من قبل شركاء استراتيجيين.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد محطات الوقود في دولة الإمارات وصل إلى 381 محطة، وبلغ عدد متاجر التجزئة 260 متجراً كما في 7 مايو 2019.

وأكد نجاح الشركة في تنفيذ الوعود التي التزمت بها أثناء الطرح الأولي لأسهمها، بما في ذلك تحقيق زيادة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22% على أساس سنوي، لترتفع من 2.2 مليار درهم في 2017 إلى 2.7 مليار درهم في 2018.

يشار إلى أن صافي أرباح الشركة ارتفع في الربع الأول من العام الجاري 6.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 578 مليون درهم.

كما تسعى الشركة إلى تحقيق إجمالي أرباح قبل خصم الضريبة والإطفاء والاستهلاك إلى ما يقارب 4 مليارات درهم في عام 2023 وبنمو قدره 13% سنوياً.