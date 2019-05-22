شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" ترفع رأس المال بأسهم تحفيز الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دانة غاز عن تعديل النظام الأساسي الخاص بزيادة رأس المال، من 6.976 مليار درهم، إلى 6.995 مليار درهم.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن ذلك سيتم تنفيذه عن طريق زيادة أسهم برنامج تحفيز الموظفين بعدد 18.749 مليون سهم، وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يعكس القيمة الجديدة لرأس المال.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 128 مليون درهم (35 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2018.