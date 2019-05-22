شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية المتحدة تعتزم شراء مستودع "الإمارات للمرطبات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الأغذية المتحدة، عن أنه تم خلال الجمعية العمومية التي عقدت مؤخرا، تقديم طلب من مساهمين يمثلون 20.29% من رأسمال الشركة، بإضافة بند إلى جدول الأعمال يتعلق بالموافقة على اقتراح معاملات مع أطراف ذات علاقة؛ لشراء مستودع شركة الإمارات للمرطبات.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن المساهمين طلبوا أيضاً تفويض عضو معين في مجلس الإدارة؛ للتفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على السعر؛ بناء على تقييم معتمد، مع حد أقصى 3 ملايين، رهناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه تم تقديم هذا البند إلى الجمعية العمومية التي وافقت على التعامل مع الطرف ذي العلاقة.