8 نصائح لأصحاب المشاريع المبتدئة في تقنية المعلومات لديمومة نجاح مشاريعهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مختصان في دعم مشاريع ريادة الأعمال في الاتصالات وتقنية المعلومات أن السوق مهيأ بشكل كبير الآن لتحويل الأفكار الاستثمارية في تقنية المعلومات إلى مشاريع اقتصادية عملاقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى وجود دعم كبير من الدولة إلى الأفكار الريادية، مقدمين 8 نصائح لأصحاب المشاريع المبتدئة لديمومة نجاح مشاريعهم.

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وأوضح نائب رئيس جمعية المال الجريء عمر المجدوعي خلال ورشة عمل حول «الاستثمارات الجديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات» بغرفة الشرقية أمس الأول أن المشاريع التقنية الالكترونية تتميز بأنها متطورة وسريعة النمو وفيها درجة عالية من الابتكار، وتحتاج إلى الدعم المالي والتقني واللوجيستي.

بدوره أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤيا للاستثمار قيس العيسى إلى أن شركات الدعم المالي واللوجيستي لا تتدخل عادة في الأمور الإدارية في الشركات، إلا عندما تكون شريكة في حصة في الشركة أو في إطار تقديم النصائح التي توجه عمل الشركة بشكل غير مباشر.

8 نصائح لأصحاب المشاريع المبتدئة في تقنية المعلومات: