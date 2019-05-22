الحقيل: جود الإسكان ترفع مساهمة القطاع غير الربحي وتستهدف الأسر الأشد حاجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن منصة «جود الإسكان» تسهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في قطاع الإسكان وتستهدف الأسر الأشد حاجة بتوفير المسكن الملائم لها.

ورفع الحقيل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما السخي لمنصة «جود الإسكان» بمبلغ 150 مليون ريال لتوفير الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة للسكن.

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وقال الحقيل إن الدعم الكبير يجسد روح التكافل الاجتماعي للمشاركة في استدامة العطاء الخيري الإسكاني تجاه أهالينا من الأسر الأشد حاجة، ويعزز المشاركة المجتمعية أفرادا ومؤسسات والتكامل فيما بينهم، لتحقيق المواطنة المسؤولة تجاه وطننا، كما يسهم في رفع قدرات القطاع الثالث «غير ربحي» ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 5 % بنهاية 2030 وفقا لرؤية المملكة 2030.

وأكد الحقيل أن هذا الدعم غير المستغرب من لدن القيادة الحكيمة في توفير سبل الرفاهية لأسر هذا الوطن من خلال تلمس احتياجاتهم والوقوف عليها عن قرب، مبينا أن الدعم الذي حظيت به منصة «جود الإسكان» التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين في دعم خلق آفاق جديدة لاستدامة العطاء الخيري الإسكاني، حيث تعد المنصة أنموذجا لتحقيق المساهمة الفعالة من الأفراد والمؤسسات للتكامل فيما بينهم والمشاركة في تنمية الوطن، وتعزيز ثقافة العمل الخيري المثمر.

وأكد أن أهمية إطلاق منصة «جود الإسكان» التي تبرز في كونها تحوكم وتسهل عمليات الدعم بشكل الكتروني، حيث يجري التحقق من بيانات المستفيدين والتأكد من صحتها حتى يصل الدعم للمستحقين، بحيث تسعى هذه المنصة لمعالجة التحديات وحوكمة المساهمات من خلالها، وذلك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتكافل بين أفراد المجتمع ورفع كفاءة الإنفاق الخيري لضمان ذهاب المساهمات لمستحقيها لتعظيم المنفعة لهم.