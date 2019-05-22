العقاري يمكن 24,817 عسكريا من تملك منازلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد المستفيدين من مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين في الخدمة 24817 مستفيدا، حتى نهاية أبريل الماضي، بحسب المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، مبينا أن المبادرة جاءت تقديرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لحماة أمن الوطن والمواطن.

وأكد العمودي أن جميع المستفيدين تم تمكينهم من تملك منازلهم وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم، حيث أودعت مبالغ الدعم في حساباتهم، مشيرا إلى أن إجمالي مبالغ الدعم المودعة في حسابات المستفيدين بلغ 2.9 مليار ريال.

وأوضح أن المبلغ الذي صرف يوازي 14% فقط من المبلغ المخصص لدعم العسكريين في الخدمة، وهو عبارة عن قرض حسن بقيمة تصل إلى 140 ألف ريال علاوة على القرض العقاري المدعوم، ويسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري.

ودعا منسوبي القطاع العسكري ممن هم على رأس العمل والمسجلين ضمن قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان إلى سرعة تحديث بياناتهم والاستفادة من المبادرة تسهيلا لحصولهم على السكن المناسب، مبينا أن القطاعات التي يستفيد منسوبوها من المبادرة هي: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.

وأشار العمودي إلى أن المبادرة لا زالت مستمرة، ويستقبل الصندوق العقاري في مختلف فروعه بالمملكة وعبر موقعه الالكتروني طلبات العسكريين للحصول على القرض العقاري المدعوم، مضافا له القرض الإضافي الحسن، وذلك للاستفادة منه في ثلاثة منتجات عقارية متاحة، وهي: تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل البناء، وتمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء.

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مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين

• 24817 مستفيدا حتى نهاية أبريل 2019

• 2.9 مليار ريال مبالغ الدعم المنصرفة

• المبلغ المنصرف يوازي 14% من المخصص لدعم العسكريين

• قيمة القرض الحسن 140 ألف ريال + القرض العقاري المدعوم

• يسدد القرض الحسن بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري

القطاعات المستفيدة: