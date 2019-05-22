العقاري يمكن 24,817 عسكريا من تملك منازلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
بلغ عدد المستفيدين من مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين في الخدمة 24817 مستفيدا، حتى نهاية أبريل الماضي، بحسب المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، مبينا أن المبادرة جاءت تقديرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لحماة أمن الوطن والمواطن.
وأكد العمودي أن جميع المستفيدين تم تمكينهم من تملك منازلهم وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم، حيث أودعت مبالغ الدعم في حساباتهم، مشيرا إلى أن إجمالي مبالغ الدعم المودعة في حسابات المستفيدين بلغ 2.9 مليار ريال.
وأوضح أن المبلغ الذي صرف يوازي 14% فقط من المبلغ المخصص لدعم العسكريين في الخدمة، وهو عبارة عن قرض حسن بقيمة تصل إلى 140 ألف ريال علاوة على القرض العقاري المدعوم، ويسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري.
ودعا منسوبي القطاع العسكري ممن هم على رأس العمل والمسجلين ضمن قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان إلى سرعة تحديث بياناتهم والاستفادة من المبادرة تسهيلا لحصولهم على السكن المناسب، مبينا أن القطاعات التي يستفيد منسوبوها من المبادرة هي: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.
وأشار العمودي إلى أن المبادرة لا زالت مستمرة، ويستقبل الصندوق العقاري في مختلف فروعه بالمملكة وعبر موقعه الالكتروني طلبات العسكريين للحصول على القرض العقاري المدعوم، مضافا له القرض الإضافي الحسن، وذلك للاستفادة منه في ثلاثة منتجات عقارية متاحة، وهي: تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل البناء، وتمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء.
مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين
• 24817 مستفيدا حتى نهاية أبريل 2019
• 2.9 مليار ريال مبالغ الدعم المنصرفة
• المبلغ المنصرف يوازي 14% من المخصص لدعم العسكريين
• قيمة القرض الحسن 140 ألف ريال + القرض العقاري المدعوم
• يسدد القرض الحسن بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري
القطاعات المستفيدة:
- وزارة الدفاع
- وزارة الداخلية
- وزارة الحرس الوطني
- رئاسة الحرس الملكي
- رئاسة أمن الدولة
- الرئاسة العامة للاستخبارات
كانت هذه تفاصيل خبر العقاري يمكن 24,817 عسكريا من تملك منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.