شكرا لقرائتكم خبر عن %25 نسبة تنفيذ وحدات سكن مصر بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، نسبة تنفيذ وحدات سكن مصر الجارى تنفيذها لموظفى العاصم الإدارية الجديدة.

وأضاف المهندس عمار مندور، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه جارى تنفيذ نحو 10 ألاف وحدة سكنية، بمشروع سكن مصر، داخل المدينة لموظفى الوزارات المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ تخطت الـ25 %.

وكان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أكد على تفعيل الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز المدينة، والتى يتم من خلالها المرور على الوحدات المخالفة بالاسكان الاجتماعى، سواء بالتصرف بالإيجار أو غير ذلك، وإرسال بيانات تلك الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لاتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

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كما التقى المهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، سكان الحى الأول، ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مع سكان المدينة للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، والتى كان أهمها، عدم وجود إنارة فى بعض المربعات ومنها المجاورة الثالثة بالحى، وبعض الكابلات الظاهرة فوق الأرض، وقد كلف رئيس الجهاز مدير عام الكهرباء بإزالة تلك الشكاوى فوراً.

واستمع رئيس الجهاز خلال اللقاء، لأحد الشكاوى من السكان، من وجود وحدات وقطع أراض مخالفة للنشاط المخصص لها، وعلى الفور تم تكليف رئيس الحى بإزالة أسباب الشكوى، مع التعهد بمتابعة حلها بشكل شخصى.