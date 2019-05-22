شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21 - 5 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2019.

إيقاف تداول 22 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. إيقاف تداول 22 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أسمنت بورتلاند طرة المصرية، شركة النصر للأعمال المدنية، آسيك للتعدين-اسكوم، الإسكندرية للزيوت المعدنية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، العامة لمنتجات الخزف والصينى، المنصورة للدواجن.

كما تم إيقاف الألومنيوم العربية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، البنك المصرى الخليجى، راية القابضة للاستثمارات المالية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، مصر للألومنيوم، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، الأهلى للتنمية والاستثمار، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.



البورصة تربح 9.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 743.340 مليار جنيه. البورصة تربح 9.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 743.340 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 100.1 مليون ورقة مالية بقيمة 543.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.2 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.57% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.78%، والعرب على 8.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.39%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 16.6 مليون جنيه، 43.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.9 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 13614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 16840 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 15297 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 23 شركات، ولم تتغير مستويات 41 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء-ايكون بسعر إغلاق 1.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.33%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 5.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.71%

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- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 3.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.57%

- العامة لمنتجات الخزف والصينى بسعر إغلاق 2.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.26%

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 4.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.94%

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 19.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.48%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 9.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.89%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%

- أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 11 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.34%