شركة بروسيا البيضاء: استئناف تدفق النفط عبر خط دروجبا سيستغرق شهرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عاملان عند جزء من خط أنابيب دروجبا النفطي نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الثلاثاء عن شركة بيلنفتخيم الحكومية للطاقة في روسيا البيضاء القول إن الأمر سيستغرق شهرين لاستئناف تدفقات النفط بالكامل عبر خط أنابيب دروجبا بعد تلوثه بنفط روسي. وأضافت الشركة أن هناك 1.2 مليون طن من النفط الملوث في روسيا البيضاء حاليا، بحسب الوكالة.

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