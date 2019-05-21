مصراوي - كتبت- ياسمين سليم:
** مصر تعتمد مؤسسة واحدة لمنح شهادة "حلال" للحوم الأبقار الأمريكية بدلا من 4 مؤسسات
** المركز الإسلامي المعتمد لمنح شهادة "حلال" رفع تكلفة الشهادة من 20 دولار إلى 220 دولارا لكل طن
توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن ترتفع أسعار لحوم الأبقار المستوردة من أمريكا، للمستهلكين المصريين، مع تطبيق مصر لآلية جديدة لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال التقرير المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني إن مصر غيرت متطلبات تصدير لحوم الأبقار الأمريكية، عقب زيارة لمسؤولين من وزارة الزراعة...
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم بمصر مع تعديل إجراءات الاستيراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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