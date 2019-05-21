تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم بمصر مع تعديل إجراءات الاستيراد

مصراوي - كتبت- ياسمين سليم:

** مصر تعتمد مؤسسة واحدة لمنح شهادة "حلال" للحوم الأبقار الأمريكية بدلا من 4 مؤسسات

** المركز الإسلامي المعتمد لمنح شهادة "حلال" رفع تكلفة الشهادة من 20 دولار إلى 220 دولارا لكل طن

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن ترتفع أسعار لحوم الأبقار المستوردة من أمريكا، للمستهلكين المصريين، مع تطبيق مصر لآلية جديدة لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التقرير المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني إن مصر غيرت متطلبات تصدير لحوم الأبقار الأمريكية، عقب زيارة لمسؤولين من وزارة الزراعة...